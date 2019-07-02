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Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
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Эксперт: Рада не пойдет навстречу Зеленскому и не отставит ни прокурора, ни главу МИДа

02 июля 2019, 17:09  •  110 • В России

Шестой президент Украины сразу после своей майской инаугурации заявил, что не хочет видеть 54-летнего генпрокурора Юрия Луценко на этом посту. Но Рада, которая могла бы к пожеланию главы государства прислушаться — этого не сделала. Да и шеф по внешнеполитическим делам, 51-летний Павел Климкин Зеленскому - ну просто поперек горла. Но и начальника МИДа парламентарии не стали трогать. Почему — об этом говорит украинский политолог Михаил Погребинский:

- Зеленский повторно просит Верховную Раду уволить генпрокурора Луценко и главу МИДа Климкина. Рада на этот раз пойдет президенту встречу?

- Надежды на такой исход у Зеленского немного. Скорее всего, парламентарии не проголосуют - как это было и в первый раз. При том, что против генпрокурора Луценко в парламенте настроено довольно много депутатов. И голову я бы на отсечение не дал — что его не уволят. Но все-таки большинство из нынешних парламентариев ориентированы в большей степени против нынешнего президента и его команды. Отчасти виноват в этом и сам Зеленский - с его неопытностью в аппаратных делах. Он мог бы другим тоном с ними говорить — сначала получить то, что ему надо, а потом уже и высказать всё, что он о них думает. Но Зеленский поступил так, как он поступил.

- То есть до того, как изберут новую Раду, ни нового прокурора у Украины не будет, ни нового главы МИДа — и в двух этих ведомствах жизнь на несколько недель застынет?

- До выборов новой Рады осталось практически три недели. И после этого этот парламент будет распущен. А новый как можно предположить, будет голосовать за всё то, что нужно Зеленскому. До августа и в МИДе и в прокуратуре будет такая стагнация...

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