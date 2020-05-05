Эксперт: "Правительство решило на гражданах сэкономить. На самых незащищённых"

Режим самоизоляции усугубил многие экономические и социальные проблемы, считает председатель общественного движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров. Более того, он полагает, что власти публично игнорируют несправедливость в отношении нескольких десятков миллионов россиян.

"Ещё год назад в дни Первомая страна радостно отмечала праздник или открытие дачного сезона. Сейчас настали иные времена - у значительной части граждан просто закончились деньги на еду", - говорит Фёдоров в разговоре с Regnum, подчёркивая, что где их брать, никто не знает - нет ни зарплат, ни пособий. Речь идёт, по его словам, в первую очередь о тех, кому пришлось самоизолироваться за свой счёт - о таких государство не подумало.

"Президент заявлял о помощи каждому потерявшему работу. Однако правительство решило на гражданах сэкономить. Причём на самых незащищённых. По сути, провело ревизию президентского поручения", - подчеркнул Фёдоров.

Он добавил, что многие политики и чиновники выступили против так называемых вертолётных денег, поскольку люди их просто "проедят".

"Странные заявления, особенно когда речь идёт о тех, кого официально лишили возможности работать. Ведь далеко не каждый способен молниеносно с нуля освоить интернет-профессию и начать зарабатывать в условиях экономического кризиса", - изумился Фёдоров.