Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода ...
Главная / Политика

Эксперт: "Правительство решило на гражданах сэкономить. На самых незащищённых"

05 мая 2020, 21:10  •  42 • Политика
Председатель общественного движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров считает, что массовая самоизоляция обострила социальные проблемы, а действия властей только усугубляют ситуацию, поскольку население воспринимает это как попытку сэкономить на людях, причём на самых незащищённых".
Режим самоизоляции усугубил многие экономические и социальные проблемы, считает председатель общественного движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров. Более того, он полагает, что власти публично игнорируют несправедливость в отношении нескольких десятков миллионов россиян.
"Ещё год назад в дни Первомая страна радостно отмечала праздник или открытие дачного сезона. Сейчас настали иные времена - у значительной части граждан просто закончились деньги на еду", - говорит Фёдоров в разговоре с Regnum, подчёркивая, что где их брать, никто не знает - нет ни зарплат, ни пособий. Речь идёт, по его словам, в первую очередь о тех, кому пришлось самоизолироваться за свой счёт - о таких государство не подумало.
"Президент заявлял о помощи каждому потерявшему работу. Однако правительство решило на гражданах сэкономить. Причём на самых незащищённых. По сути, провело ревизию президентского поручения", - подчеркнул Фёдоров.
Он добавил, что многие политики и чиновники выступили против так называемых вертолётных денег, поскольку люди их просто "проедят".
"Странные заявления, особенно когда речь идёт о тех, кого официально лишили возможности работать. Ведь далеко не каждый способен молниеносно с нуля освоить интернет-профессию и начать зарабатывать в условиях экономического кризиса", - изумился Фёдоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
05 мая 2020, 08:10
"Хватит быть добренькими!": Багдасаров призвал вернуть исконно русские земли
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
05 мая 2020, 12:10
Американцы встряли? Военкор уличил солдата США в докладе русскому генералу в Сирии
05 мая 2020, 16:10
У России все права на возврат исконно русских земель: Политолог призвал "прекращать игры" с Украиной
05 мая 2020, 12:10
"Полетят головы": Когда Путин устроит чистку чиновников? Прогноз экономиста
05 мая 2020, 14:10
Оставили Россию один на один с США: Коротченко расшифровал позицию ФРГ по "Северному потоку - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
03 мая 2020, 15:10
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну»
02 мая 2020, 02:10
"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
28 апреля 2020, 22:10
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел политолог
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.