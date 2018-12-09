Эксперт: "На Украине реально существует господдержка нацизма"

Военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя фотографию Петра Порошенко и десантника с эмблемой СС, заявил, что "на Украине реально существует господдержка нацизма", и приделанные "фашистские цацки" не придают военным больше мужества.

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал фотографию Петра Порошенко, на которой у одного из десантников, стоящих рядом с украинским президентом, видна эмблема СС — череп и скрещенные кости, и отсутствие реакции властей на инцидент, назвав это свидетельством государственной поддержки неонацизма, передает информагентство "Nation News".

Эксперт отмечает, что нацепленные "фашистские цацки", вопреки желаниям военных, не придают им больше мужества и не отпугивают противника. "На Украине реально существует господдержка неонацизма", - заявил Литовкин, добавив, что считает любителей подобной символики "продолжателями традиций дивизии СС "Галичина" и Степана Бандеры".

Напомним, что Нюрнбергский трибунал признал "всех лиц, которые были официально приняты в члены СС", преступниками.