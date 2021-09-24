Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
Главная / Политика

Эксперт: "Мы стоим на пороге пересмотра сути НАТО"

24 сентября 2021, 08:20  •  72 • Политика
Эксперт по геополитике Константин Соколов отреагировал на скандал, который спровоцировало создание тройственного альянса в оборонной сфере под названием AUKUS. "Мы стоим на пороге пересмотра сути НАТО", - считает он.
Мир стоит на пороге пересмотра самой сути НАТО. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил эксперт по геополитике Константин Соколов.
Организация Североатлантического договора (НАТО) создавалась в условиях противостояния Запада и стран Варшавского договора. Однако сейчас очевидно, что ядерное оружие по-прежнему является ключевым фактором, тогда как остальные компоненты военной структуры утратили важность.
Сейчас сражения ведутся в арках формата "гибридной войны", и очевидно, что НАТО нуждается в модернизации. Это затронет не только военное руководство, но и сектор ВПК.
Из-за срыва контракта проявилось истинное отношение американцев к своим союзникам. При этом Евросоюз поддержал французов.
"Они привыкли решать свои задачи за счёт интересов собственных союзников. Интересы Соединённых Штатов расшатывают позиции не только США, но и англосаксонского блока, Евросоюза", - считает эксперт.
Впрочем, не исключено, что Вашингтон попытается смягчить экономический удар по Парижу за счёт прямых денежных вливаний и косвенных преференций.
Ранее стало известно о создании тройственного альянса в оборонной сфере под названием AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который станет новой головной болью Китая. Инициатива спровоцировала на Западе скандал, так как Австралия разорвала крупный оборонный контракт с Францией по поставкам субмарин. В итоге Париж в очередной раз призвал Евросоюз создать свою военную структуру, которая будет независима от НАТО.
Как заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Сергей Железняк, американцев никогда не волновали вопросы защиты и поддержки стран Европы, ибо они действовали всегда в угоду исключительно своим интересам. Европейцы это осознали и сделали определённые выводы, вновь заговорив о необходимости создания независимой от НАТО армии.
Позорное бегство США из Афганистана только усугубило ситуацию в регионе, наглядно продемонстрировав суть политики Вашингтона.
"Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики, определившись с настоящими партнёрами и расставив приоритеты", - пояснил парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





72
Источник
Похожие новости
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 01:00
"Украину открыто превращают в колонию": Депутат Рады про "закон об олигархах" Зеленского
24 сентября 2021, 01:00
"Вам путь только один": Зеленский пообещал покончить с олигархами на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "ра...
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 01:00
"Украину открыто превращают в колонию": Депутат Рады про "закон об оли...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 15:45
"Украинская Федеративная Республика": Незалежная распадется и сменит название – сенатор
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.