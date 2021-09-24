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Эксперт: "Мы стоим на пороге пересмотра сути НАТО"
24 сентября 2021, 08:20 • 72 • Политика
Эксперт по геополитике Константин Соколов отреагировал на скандал, который спровоцировало создание тройственного альянса в оборонной сфере под названием AUKUS. "Мы стоим на пороге пересмотра сути НАТО", - считает он.
Мир стоит на пороге пересмотра самой сути НАТО. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил эксперт по геополитике Константин Соколов.
Организация Североатлантического договора (НАТО) создавалась в условиях противостояния Запада и стран Варшавского договора. Однако сейчас очевидно, что ядерное оружие по-прежнему является ключевым фактором, тогда как остальные компоненты военной структуры утратили важность.
Сейчас сражения ведутся в арках формата "гибридной войны", и очевидно, что НАТО нуждается в модернизации. Это затронет не только военное руководство, но и сектор ВПК.
Из-за срыва контракта проявилось истинное отношение американцев к своим союзникам. При этом Евросоюз поддержал французов.
"Они привыкли решать свои задачи за счёт интересов собственных союзников. Интересы Соединённых Штатов расшатывают позиции не только США, но и англосаксонского блока, Евросоюза", - считает эксперт.
Впрочем, не исключено, что Вашингтон попытается смягчить экономический удар по Парижу за счёт прямых денежных вливаний и косвенных преференций.
Ранее стало известно о создании тройственного альянса в оборонной сфере под названием AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который станет новой головной болью Китая. Инициатива спровоцировала на Западе скандал, так как Австралия разорвала крупный оборонный контракт с Францией по поставкам субмарин. В итоге Париж в очередной раз призвал Евросоюз создать свою военную структуру, которая будет независима от НАТО.
Как заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Сергей Железняк, американцев никогда не волновали вопросы защиты и поддержки стран Европы, ибо они действовали всегда в угоду исключительно своим интересам. Европейцы это осознали и сделали определённые выводы, вновь заговорив о необходимости создания независимой от НАТО армии.
Позорное бегство США из Афганистана только усугубило ситуацию в регионе, наглядно продемонстрировав суть политики Вашингтона.
"Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики, определившись с настоящими партнёрами и расставив приоритеты", - пояснил парламентарий.
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