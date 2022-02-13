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Эксперт: "Американцы хотят устроить бойню до завершения Олимпиады"

13 февраля 2022, 05:25  •  189 • Политика
Как заявил эксперт Александр Перенджиев, "американцы хотят устроить бойню до завершения Олимпиады". Поэтому России стоит приготовиться к провокациям.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят в Донбассе серьезную провокацию. Об этом газете "Взгляд" заявил член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.
Он указал на то, что США и их западные партнеры продолжают поставлять Киеву летальные виды вооружений и боеприпасы. Не стоит забывать, что на территории Украины также находятся американские "военные советники", инструкторы НАТО и бойцы иностранных ЧВК.
Учитывая вышепереичсленное, эксперт не исключает, что провокации возможны даже на территории России. При этом бойню американцы попытаются до завершения Олимпиады в Пекине, дабы столкнуть Москвы и Киев лбами.
"Это может быть ракетный или артиллерийский обстрел, после которого в мировых СМИ появятся заготовленные картинки о нападении России на Украину", - отметил он.
Для чего это нужно Вашингтону? В марте глава государства Джо Байден должен выступить с обращением о положении дел в стране. При этом активизировались противники ковидных ограничений, которые готовят масштабные акции протесты.
Конфликт в Донбассе может отвлечь американцев от внутренних проблем.
"Ситуация поджимает американскую сторону. Если это так, то 15-16 февраля мы должны готовиться к провокациям", - пояснил Перенджиев.
Как ранее заявил телеканалу "360" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в случае начала конфликта между Россией и Украиной простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, но с цветами.
"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.
А депутат Государственной Думы Виталий Милонов вообще сомневается, что бойцы ВСУ согласятся умирать за киевский режим, растерявший весь авторитет. Не исключено, что солдаты будут просто "сдаваться в плен", передаёт РИА ФАН.

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