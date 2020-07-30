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Эксперт: Путин определился с преемником

30 июля 2020, 22:05  •  64 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выбор главы государства не нравится части элит и они пытаются его переубедить
Президент России Владимир Путин определился с тем, кто должен прийти ему на смену, когда он покинет высший пост в стране. И это совсем не бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, не нынешний премьер-министр Михаил Мишустин и даже не мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом заяви известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.
"Владимир Путин выбрал себе преемника. Это достаточно известный человек, но проблема в том, что по отношению к нему есть неприятие со стороны ряда правящих групп. Сейчас разворачивается по-настоящему титаническая борьба за то, чтобы Путин изменил свой выбор", – цитирует "Собеседник" эксперта.
При этом, полагает он, президент точно сделал свой выбор, но некоторые элиты не согласны с этой фигурой, поскольку, возможно, или сами хотели бы себя предложить на роль преемника, или просто боятся.
По мнению историка, якобы Кремль намерен назначить досрочные президентские выборы уже в марте следующего года, в которых и будет участвовать путинский протеже. А сам действующий лидер нации на них не пойдет. Соловей предполагает, что Путин станет у руля Госсовета (данный орган, собственно, Владимир Владимирович и возглавляет ныне – ред.).
"Лично я убежден, что все планы Кремля и Владимира Путина будут перечеркнуты. Россия входит в полосу непредсказуемости", – констатировал политолог.
Напомним, накануне о преемнике вышел целый доклад бывшего посла США в России (2014 – 2017 годы), научного сотрудника корпорации RAND Джона Теффта. В нем американец написал, что Путин с большой вероятностью останется главой государства до 2036 года. Однако он подчеркнул, что смена лидера в РФ является критическим вопросом не только для России, но и для самих Штатов.

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