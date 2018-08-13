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Эксперт: Путин и Меркель могут обсудить сотрудничество в обход санкций США

13 августа 2018, 21:54  •  83 • Украина

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече 18 августа в Берлине могут рассмотреть совместные действия двух стран в обход экстерриториальных санкций США, в частности антииранских. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Повестка дня будет шире: не только "Северный поток - 2", но и экстерриториальные санкции США, - считает Белов. - Ограничительные меры Вашингтона затрагивают не только этот проект газопровода, но и интересы российских и европейских компаний в контексте Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе, из которого вышли США". "Санкции влияют не только на "Северный поток - 2", но и на другие сферы нашего [с ФРГ] сотрудничества, - обратил внимание эксперт. - Поэтому можно ожидать обсуждения на саммите в Берлине совместных согласованных действий. Ряд крупных компаний, вынужденных уходить из Ирана, участвует в "Северном потоке - 2".

Собеседник агентства также предположил, что лидеры сосредоточатся на проблеме возвращения сирийских беженцев на родину. Кроме того, акцент будет сделан и на перспективах сотрудничества России, Германии, Франции и ЕС в восстановлении инфраструктуры районов арабской республики, которые находятся сейчас под контролем сирийского правительства, а также на гуманитарных проектах.

По мнению Белова, несмотря на то, что противоречия между Москвой и Берлином по ситуации на востоке Украины по-прежнему остаются, стороны сохраняют приверженность нормандскому формату [Россия, ФРГ, Франция и Украина]. "Думаю, что Путин и Меркель обсудят возможные действия в рамках "четверки", которая сейчас, по сути, заморожена и не функционирует из-за того, что Киев занял неконструктивную позицию", - отметил он. Эксперт считает, что в Берлине будет рассматриваться и тема возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и ее роль в преодолении затянувшегося внутриукраинского кризиса.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Путин и Меркель обсудят в Берлине сирийское урегулирование, ситуацию на востоке Украины и вопросы энергетического сотрудничества, в частности реализацию и перспективы проекта "Северный поток - 2".

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