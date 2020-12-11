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Эксперт: Против русской вакцины от COVID-19 развязана информационная война

11 декабря 2020, 22:50  •  29 • Политика
Против русской вакцины от COVID-19 развязана информационная война, считает эксперт Сергей Марков.
Против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" развязана информационная война. Такое мнение в интервью РИА ФАН озвучил директор Института политических исследований Сергей Марков.
Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что за рубежом существуют планы по дискредитации отечественной вакцины. Как отметил Марков, информационная война в нынешнее время не ограничивается исключительно политической сферой.
На это есть две причины. Во-первых, оппоненты Москвы считают, что успех препарата "Спутник V" повышает популярность и авторитет России. Во-вторых, не стоит забывать про ожесточённую конкуренцию в фармацевтической индустрии.
"Крупные фармгиганты, такие как Pfizer и другие, хотели бы, конечно, получить огромные прибыли от своих вакцин. Наличие российской вакцины им сильно мешает. Они хотели бы убрать её с рынка и получать прибыль", - поведал Марков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с главой регионального Совета по правам человека Мариной Юденич. Сейчас в регионе активно идёт процесс вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группы риска.
Процесс является добровольным, причём учителей и медиков не принуждают к этому. Фобии граждан, связанные с "опасностью" препарата, являются беспочвенными.
Воробьёв уже получил сам вакцину. Фобии он связывает с боязнью всего нового, поэтому важно информировать население о происходящем.
"Только добровольно, без принуждений. Я жёстко дал команду разъяснять на местах", - передаёт телеканал "360".
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