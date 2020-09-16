|
Эксперт просчитал возвращение Навального в Россию: "Будет означать только одно"
16 сентября 2020, 12:10 • 172 • В мире
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, комментируя новость о том, что Алексей Навальный намерен после выздоровления вернуться в Россию, просчитал этот вариант, уточнив, что это "будет означать только одно".
Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ, сообщила, что Алексей Навальный переговорил с немецким прокурором о своём "отравлении" и решил после выздоровления вернуться в Россию. Оставаться в Германии оппозиционер не желает.
"Он не собирается эмигрировать в Германию, - уточнил собеседник издания. - Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность".
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян просчитал решение Навального. Эксперт уверен, что оппозиционер "вернётся в Россию, так как прекрасно понимает, что на самом деле с ним произошло и что российское государство его не травило".
При этом Манукян приводил логичный довод: "Если это так, то зачем же оставаться на ПМЖ в Европе?"
"Его возвращение в Москву будет означать только одно: Навальному в России опасаться просто нечего", - сообщил общественник в своём авторском Telegram-канале "Вадим Манукян".
172
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2020, 22:10
|
14 сентября 2020, 12:30
|
16 сентября 2020, 06:40
|
10 сентября 2020, 00:20
|
14 сентября 2020, 05:10
|
13 сентября 2020, 20:00
|
15 сентября 2020, 00:25