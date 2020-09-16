Эксперт просчитал возвращение Навального в Россию: "Будет означать только одно"

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ, сообщила, что Алексей Навальный переговорил с немецким прокурором о своём "отравлении" и решил после выздоровления вернуться в Россию. Оставаться в Германии оппозиционер не желает.

"Он не собирается эмигрировать в Германию, - уточнил собеседник издания. - Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность".

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян просчитал решение Навального. Эксперт уверен, что оппозиционер "вернётся в Россию, так как прекрасно понимает, что на самом деле с ним произошло и что российское государство его не травило".

При этом Манукян приводил логичный довод: "Если это так, то зачем же оставаться на ПМЖ в Европе?"

"Его возвращение в Москву будет означать только одно: Навальному в России опасаться просто нечего", - сообщил общественник в своём авторском Telegram-канале "Вадим Манукян".