Эксперт прокомментировали решение Нидерландов по Украине в деле о крушении MH17

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение парламента Нидерландов отклонить предложение, направленное на привлечение к ответственности Украины за причастность к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года.

«У меня впечатление, что вся ситуация с самого начала носила заданный характер, настоящего расследования никогда не проводилось, а факты подгонялись под заранее готовые выводы. Это делает расследование юридически ничтожным. Что касается конкретно этого решения, то его может принимать только судебный орган уже после того, как расследование завершится или подойдёт к фазе судебного разбирательства. Никакие депутаты и даже суд на предварительном этапе такого рода выводы делать не должны, потому что тогда это вообще обесценивает расследование. Все решения о действиях Украины по предотвращению крушения самолёта или возможных действий в процессе крушения должны исходить от юридически ответственного органа, а не от политиков», — сказал Брутер.

Ранее парламент Нидерландов отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17.