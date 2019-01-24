Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком

Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова прокомментировала ФАН фотографию украинского президента Петра Порошенко с заправленным пиджаком.

«Я видела эту фотографию, как и многие интернет-пользователи, поскольку удаление снимка с сайта президента Украины не означает, что он исчезнет отовсюду, где был растиражирован, особенно из соцсетей», — заявила она.

По её словам, такой внешний вид недопустим для политика такого ранга и вообще в деловом этикете.

Эксперт рассказала, что на тренингах по дресс-коду всегда приводят фотографии Порошенко, поскольку политиков, грубо нарушающих правила этикета и протокола, не так много.

Ранее СМИ писали, что ситуация возникла во время встречи Порошенко со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном во время его визита в Израиль.