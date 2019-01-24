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Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком
24 января 2019, 17:24 • 175 • Украина
Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова прокомментировала ФАН фотографию украинского президента Петра Порошенко с заправленным пиджаком.
©president.gov.ua
«Я видела эту фотографию, как и многие интернет-пользователи, поскольку удаление снимка с сайта президента Украины не означает, что он исчезнет отовсюду, где был растиражирован, особенно из соцсетей», — заявила она.
По её словам, такой внешний вид недопустим для политика такого ранга и вообще в деловом этикете.
Эксперт рассказала, что на тренингах по дресс-коду всегда приводят фотографии Порошенко, поскольку политиков, грубо нарушающих правила этикета и протокола, не так много.
Ранее СМИ писали, что ситуация возникла во время встречи Порошенко со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном во время его визита в Израиль.
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