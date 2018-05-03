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Эксперт прокомментировал жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе

03 мая 2018, 17:39  •  148 • Украина
Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с RT прокомментировал заявление Госпогранслужбы Украины о досмотрах российскими пограничниками судов, которые следуют через Керченский пролив в украинские порты. По его словам, если подобные действия и производились, то они носили предупредительный характер.
 
© Wikimedia
 

«Досмотр пограничниками России украинских судов — превентивная мера, которая показывает властям Украины, что если им очень хочется обострения, то от этого они в очередной раз потеряют намного больше, чем думают», — сказал он.

При этом, добавил Джаралла, ситуация с российским судном «Норд» показала, что на Украине «нет сил, с которыми можно было бы вести разумный диалог».

«Это не просто инцидент, связанный с границей, не просто акт пиратства, а сознательное издевательство над людьми, которые не дали для этого никакого повода. При этом присутствовало определённое бахвальство, что украинская сторона никого не боится», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили о досмотрах судов, которые следуют через Керченский пролив в украинские порты. 

25 марта в Азовском море украинскими пограничниками было задержано судно «Норд» с десятью российскими моряками.

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