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Эксперт прокомментировал заявления Киева об особом статусе Донбасса

16 сентября 2019, 17:54  •  100 • Украина
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал в беседе с RT заявления представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы и главы МИД Вадима Пристайко об отказе Украины предоставлять особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
 
РИА Новости
 

«Довольно странные заявления. Дело в том, что и Пристайко, и Кучма практически в унисон заявили о готовности Киева имплементировать формулу Штайнмайера. Вместе с тем они говорят, что не собираются предоставлять особый статус Донбассу. Довольно удивительная позиция. Дело в том, что Минские соглашения и есть соглашения об особом статусе для Донбасса. А формула Штайнмайера предполагает поэтапное введение в действие закона об особом статусе. Соответственно, невозможно предлагать имплементацию формулы Штайнмайера, не предоставляя, в конце концов, особый статус», — считает эксперт.

По его словам, заявления представителей Киева кажутся «ещё более странными» в преддверии заседания контактной группы в Минске, которое должно состояться 18 сентября.

«Дело в том, что по договорённости между помощниками глав России, Украины, Германии и Франции первым шагом на заседании группы необходимо имплементировать формулу Штайнмайера, подписать документы. И только тогда можно будет говорить о саммите государств «нормандской четвёрки». Будем ждать, как другие стороны откликнутся на заявление Пристайко и Кучмы. Складывается ощущение, что это двойная игра или непонимание со стороны Украины», — сказал Чеснаков.

Ранее Кучма заявил, что власти Украины не согласятся на особый статус региона и выборы на неподконтрольных им территориях на востоке страны. При этом он отметил, что в отношении «формулы Штайнмайера» есть определённые моменты, с которыми «можно согласиться, но есть с чем категорически нет».

Кроме того, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет вносить изменения в свою Конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу.

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