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Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о европейской ассоциации

27 сентября 2019, 20:24  •  60 • Украина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о европейской ассоциации.
 
Reuters
 

«В украинском понимании вступление в Евросоюз означает вступление на довольствие в Евросоюз», — считает Оленченко.

По его мнению, нужно смотреть на то, что ждёт от сложившейся ситуации европейская сторона.

Как отметил эксперт, ЕС научен опытом общения со странами Прибалтики и Восточной Европы.

«Если брать Прибалтику, то государственный бюджет этих стран на 20—25% формируется за счёт дотаций Евросоюза, а самым крупным их потребителем является Польша, забирающая от 15 до 18% от общего объёма», — пояснил он.

Ранее Кулеба, говоря о возможном членстве страны в Европейском союзе, заявил, что Украине необходимо перестать быть частью «русского мира».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о причинах усталости Европы от Украины.

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