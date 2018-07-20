Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Италии о «евромайдане»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT прокомментировал заявление вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который назвал оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией смену власти на Украине в результате «евромайдана». По словам эксперта, на Западе, хоть и с задержкой, но происходит «прозрение» в отношении украинского государства.

По мнению Мухина, это связано с тем, что медиаресурсы, которые оказались задействованы в «обелении государственного переворота в стране», были весьма крупными.

«Пропагандистская работа со стороны западных СМИ была проведена очень серьёзная. Но рано или поздно — и уже просматриваются эти тенденции — прозрение наступит», — подчеркнул эксперт.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что смена власти на Украине в результате «евромайдана» была псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа.