Эксперт прокомментировал заявление УПЦ об участии властей в захвате храмов

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал заявление Украинской православной церкви об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.

«То, что местные власти будут способствовать захвату храмов, было понятно практически сразу. Удивительно скорее то, что в некоторых случаях они не отказываются это делать, а, наоборот, помогают. А в том, что выполняются заветы Порошенко, ничего странного нет. Это ущемляет права граждан, но мало кому, кроме России, это интересно. Если власти некоторых областей и попытаются отстаивать храмы, то чиновников могут просто снять с должности, на Украине не стесняются в таких вопросах», — считает эксперт.

По словам Силантьева, «от украинской власти было бы странно ожидать соблюдения даже своих собственных придуманных законов».

Ранее в Украинской православной церкви заявили об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.