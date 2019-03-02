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Эксперт прокомментировал заявление УПЦ об участии властей в захвате храмов
02 марта 2019, 23:54 • 67 • Украина
Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал заявление Украинской православной церкви об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.
РИА Новости
«То, что местные власти будут способствовать захвату храмов, было понятно практически сразу. Удивительно скорее то, что в некоторых случаях они не отказываются это делать, а, наоборот, помогают. А в том, что выполняются заветы Порошенко, ничего странного нет. Это ущемляет права граждан, но мало кому, кроме России, это интересно. Если власти некоторых областей и попытаются отстаивать храмы, то чиновников могут просто снять с должности, на Украине не стесняются в таких вопросах», — считает эксперт.
По словам Силантьева, «от украинской власти было бы странно ожидать соблюдения даже своих собственных придуманных законов».
Ранее в Украинской православной церкви заявили об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.
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