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Эксперт прокомментировал заявление «Укртрансгаза» об убытках от снижения тарифов на транзит
24 декабря 2018, 20:26 • 40 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление «Укртрансгаза» об убытках, связанных со снижением тарифов на транзит.
РИА Новости
«Нафтогаз» и его дочерние предприятия всегда жалуются на нехватку средств, аппетиты у них серьёзные, а регулятор снижает тарифы исходя из того, что нужно делать более привлекательным транзит по Украине. Было бы странным, если бы они говорили, что у них всё хорошо, всего хватает и даже могут поделиться», — сказал Дудчак.
Он напомнил, что в прежние годы были разговоры о необходимости вкладывать деньги в обновление всей системы, но прошло пять лет, и используется доставшаяся по наследству ГТС.
Как пояснил эксперт, найти инвесторов сложно из-за непростой ситуации на Украине.
Ранее профессор социологии и международных отношений, старший консультант Петербургского центра социальных исследований Олег Андреев в беседе с Inforeactor оценил сообщение о том, что цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года достигла рекордной отметки $339,21 за 1 тыс. кубометров.
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