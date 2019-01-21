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Эксперт прокомментировал заявление Украины о дебатах в ПАСЕ по Азовскому морю

21 января 2019, 14:39  •  34 • Украина
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT прокомментировал заявление главы делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимира Арьева о том, что 24 января, в четверг, состоятся срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.
 
© Vincent Kessler Reuters
 

«Они, очевидно, хотят добиться «хайпа», как сейчас говорит молодёжь. Все эти заявления делаются в контексте начавшейся предвыборной кампании на Украине, где в конце марта состоятся выборы. На мой взгляд не произошло ничего нового. Артисты те же, песня та же», — сказал он.

По мнению эксперта, «в ПАСЕ не принимается никаких решений, это условная публичная площадка, где парламентарии обмениваются мнениями» и отсутствие России на обсуждении данной темы не катастрофично.

«В любом случае, Россия находится в своём праве, приостанавливая своё участие на этой площадке. Она не соответствует заявленным уставным целям. Там без конца лишали слова, оскорбляли и унижали наших парламентариев…Тот формат, в котором сегодня существует ПАСЕ, неприемлем для любой уважающий себя страны, для России в том числе. А если в этом «шабаше» участвует Украина, в том виде, в котором она представлена своими депутатами, разного формата балаганности, то тем более. Они могут делать что угодно, к нам это не имеет никакого отношения», — заявил он.

Ранее на Украине анонсировали срочные дебаты в ПАСЕ по Азовскому морю.

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