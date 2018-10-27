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Эксперт прокомментировал заявление украинского капитана о «возвращении» Азовского моря
27 октября 2018, 21:09 • 170 • Украина
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, что для «возвращения своей части» Азовского моря Киеву следует предпринимать более радикальные действия.
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«Главным врагом Украины, который наносит ущерб всем её интересам, является она сама», — сказал Джаралла.
По его словам, если в Киеве и решат расторгнуть морской договор с Москвой, то навредят в первую очередь самим себе.
Эксперт также отметил, что многие заявления Украины связаны с предвыборной гонкой.
В сентябре Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.
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