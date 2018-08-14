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Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими

14 августа 2018, 19:09  •  37 • Украина
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими.
 
© РИА Новости
 

«КБ «Луч», которое занимается производством противотанковых ракетных комплексов, — это одно из немногих оборонных предприятий на Украине, которое так или иначе работает. Господин Турчинов имеет в виду, что они ещё могут собирать. Естественно, разработки из советского прошлого, но они как бы «разрабатывают» и по новой создают. Что касается спроса за рубежом, то он, конечно, врёт. Хвалиться нечем. Хочу напомнить: буквально на днях украинская сторона закончила поставки всего 49 танков «Оплот» в Таиланд (контракт на поставку был заключен в 2011 году. — RT), хотя контракту — сколько ему лет? Они его только закрыли!» — отметил Коновалов.

Эксперт также добавил, что если бы украинские ПТРК действительно были конкурентоспособными, то Киев не «умолял» бы США организовать поставку комплексов Javelin.

Ранее Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими.

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