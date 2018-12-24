Эксперт прокомментировал заявление Тимошенко об избирательном армагеддоне

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об избирательном армагеддоне на выборах глав территориальных общин на Украине.

«Как та же Тимошенко отмечала накануне, в областях у неё практически все главы местных организаций прошли через допросы прокуратуры или СБУ. Ясно, что это не выборы. Она явно запамятовала, что в 2014 году так называемые выборы президента и депутатов Верховной рады проходили абсолютно так же», — заявил эксперт.

По его мнению, президентские выборы на Украине ничем не будут отличаться от местных или тех, что состоялись в 2014 году.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал высказывание Тимошенко, которая сравнила зарплаты граждан Украины и рабов в Древнем Египте, отметив, что при «Тутанхамоне люди имели большие заработки».