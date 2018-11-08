Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о поддержке ЕК в диалоге с МВФ

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Европейская комиссия окажет Киеву помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

«Я думаю, что Еврокомиссия поможет Порошенко не допустить дефолта и обвала гривны накануне выборов. Они пойдут ему навстречу и будут разговаривать с МВФ. Но это нисколько не уменьшит требования МВФ, потому что там довольно сильно злы на Порошенко за то, что он их водил за нос и не проводил никаких реформ. То есть земля на Украине по-прежнему не приобретается иностранными кампаниями, а только арендуется. Это вызывает очень большое недовольство у МВФ», — сказал он.

Колташов также отметил, что Еврокомиссия не будет помогать Украине безвозмездно.

«Конечно, можно ожидать каких-то дополнительных кредитов и содействия Еврокомиссии. Другое дело, что с точки зрения граждан Украины это ничего не меняет. ЕК уже помогала Греции и Испании, там после этого было 70% безработной молодёжи. Поэтому если ещё какие-то люди на Украине думают, что Еврокомиссия — добрая фея, которая приходит и дарит хрустальные башмачки, а тыкву превращает в карету, то это не так. Она придёт и выставит очень жёсткие условия. Это не будет дружеская помощь, скорее шантаж и давление», — считает эксперт.

По его словам, в настоящее время на Украине даже платёжеспособность правительства зависит от траншей МВФ.

«Средства даются теперь очень маленькие. Уже не 2014 год, и воровать очень сложно, много украсть не получится. Деньги выделяются небольшими порциями, зависимость Украины от них за эти годы возросла. От них зависит даже платёжеспособность правительства, возможность платить по долгам. Так что коготок у птички сильно увяз, и денег она много не уклюёт. Поэтому украинскому руководству приходятся принимать все условия и действовать в соответствии с ожиданиями тех, кто их диктует», — заключил он.

Ранее Порошенко заявил, что Европейская комиссия окажет Украине помощь в сотрудничестве с МВФ.