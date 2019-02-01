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Эксперт прокомментировал заявление о запрете Германией разрабатывать совместный с Украиной ЗРК

01 февраля 2019, 14:39  •  72 • Украина
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление заместителя директора киевского предприятия «Арсенал» Александра Клочко о том, что немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс.
 
© Dietmar Plewka/imageBROKER.com globallookpress.com
 

«Что касается запретов на экспорт и разработку вооружения, в Германии они со стороны бундестага действительно практикуются. Так, например, были запрещены поставки в Саудовскую Аравию в связи с войной в Йемене», — отметил Камкин.

По его словам, поставка или разработка вооружений с проблемными регионами может быть запрещена либо приостановлена по решению правительства, такая практика существует, добавил эксперт.

Ранее Клочко сказал, что разработка будет продолжена совместно с малыми украинскими предприятиями.

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