Эксперт прокомментировал заявление о потерях Украины от блокады Крыма

Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в беседе с НСН прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.

«Логика в том, что он сказал, есть. Там же есть химические предприятия, которые работали, — тоже ведь потери. И курортный сезон — это тоже потери», — сказал Буркинский.

По его словам, просто говорить о том, что вода и электроэнергия — это мало. Как считает эксперт, Украина теряет больше.

Ранее Суслов назвал блокаду ошибочной, так как, по его мнению, она принесла Киеву убытки, а российской стороне — прибыль.

В декабре 2018 года доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте России Владимир Штоль в беседе с Nation News оценил заявление бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.