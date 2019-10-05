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Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину

05 октября 2019, 00:39  •  93 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
 
Reuters
 

«Плюс заключается в том, что если Новак говорит о введении подобной системы, значит, есть определённое согласие между российской, украинской и европейскими сторонами по поводу реформирования системы транзита газа для Украины. Значит, есть шанс, что к 1 января 2020 года мы договоримся об условиях транзита», — заявил он.

Как отметил эксперт, в 2020 году условия заметно изменятся, поскольку должны быть достроены «Северный поток — 2», «Турецкий поток».

По словам Юшкова, в 2021-м потребность в транзите через Украину может оказаться существенно другой.

Ранее Новак рассказал, что пока вопрос цены транзита газа не обсуждался на переговорах.

В сентябре Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.

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