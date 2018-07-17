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Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» по транзиту газа

17 июля 2018, 21:39  •  95 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.
 
Reuters
 

«Озвученная Витренко позиция Украины по газовому спору с Россией просто неадекватная», — заявил Юшков.

По его словам, Киев делает всё, чтобы Россия увела поставки на обходные газопроводы и сделала их более выгодными для себя.

«Позиция Украины, что Россия должна не только платить огромные деньги по необоснованным претензиям, но ещё и качать через её территорию газ, абсурдна», — считает эксперт.

В беседе с Nation News Юшков отметил, что для продолжения разногласий между «Нафтогазом» и «Газпромом» есть как минимум две серьёзные причины. В частности, у российской компании всё равно останутся претензии к украинской по поводу неоплаченных поставок в 2014—2015 годах, пояснил он.

Кроме того, добавил эксперт, у «Нафтогаза» довольно странная позиция в отношении ставок на транзит.

Ранее МИД Украины исключил внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома».

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