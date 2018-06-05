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Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома»

05 июня 2018, 12:09  •  137 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT арест судом голландских активов «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.
 
© Reuters
 

«Возможно, попала под удар «дочка» «Газпрома», которая называется South Stream Transport B.V. Это проектная компания для строительства морской части «Турецкого потока». Я не исключаю, что её активы могли быть, скорее всего, не арестованы, как говорит «Нафтогаз», а заморожены. Но это не значит, что заблокированы транзакции по этим счетам и поэтому невозможно проведение операций с этой компанией, — это неправильно. Строительство морской части «Турецкого потока» может продолжаться. Это, конечно, неприятно, но не катастрофа», — полагает Митрахович.

Также в компании «Нафтогаз» заявили, что судебные исполнители проводят действия по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (швейцарские компании, созданные для управления газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». — RT).

Митрахович пояснил, что с этими компаниями ситуация такая же, как и с голландскими активами.

«Эти доли «Газпром» не может перепродать, все транзакции, необходимые для работы «Северного потока», продолжаются. Есть ещё такая проблема для Украины: в компании Nord Stream AG «Газпром» не единственный акционер. Вообще, опасная история, нельзя сильно давить из-за присутствия иностранных акционеров. В компании Nord Stream 2 AG «Газпром» — единственный акционер, но находится в правовой ситуации, которая называется залог. Нельзя просто так взять и отдать Украине акции, на которые должны претендовать ещё и компании Западной Европы», — заключил Митрахович.

По словам эксперта, Украина пытается отчитаться об успехе, но всё равно «не сможет получить эти активы в качестве компенсации».

Ранее в компании «Нафтогаз» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

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