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Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» о судьбе ГТС Украины
29 декабря 2018, 17:25 • 143 • Украина
Преподаватель финансового университета России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева о судьбе газотранспортной системы страны после запуска газопровода «Северный поток — 2».
РИА Новости
«Что касается перспектив ГТС, то теоретически возможен вариант, когда реализуются обходные газопроводы, но часть украинского транзита сохраняется», — сказал Митрахович.
По его словам, в некоторые регионы поставлять газ через Украину удобнее, к примеру, в Молдавию.
Как считает эксперт, лучший вариант для Украины — сохранение хотя бы одной из нынешних четырёх ниток транспортировки.
Митрахович добавил, что в случае ухудшения отношений Киев ждут совершенно другие сценарии.
Ранее Коболев заявил, что когда будут запущены на полную мощность газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», транзит газа через украинскую территорию прекратится и ГТС Украины ждёт демонтаж.
24 декабря украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление «Укртрансгаза» об убытках, связанных со снижением тарифов на транзит.
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