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Эксперт прокомментировал заявление МВФ о недовольстве темпами роста украинской экономики

13 ноября 2018, 22:39  •  48 • Украина
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с RT прокомментировал заявление постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йосты Люнгмана о недовольстве темпами роста украинской экономики.
 
Reuters
 

«Ни для кого не секрет, что пока программа, под которую МВФ выделяет деньги и даёт очередной транш, на Украине исполняется из рук вон плохо. И, соответственно, каждый раз происходит задержка с выделением средств. Действительно, не так всё хорошо в украинской экономике. Очевидно, что ожидания международных кредиторов не оправдываются. Они недовольны борьбой с коррупцией, их не устраивают темпы реформ. Пока сложно сказать, где дела идут хорошо», — сказал эксперт.

Топорнин также обратил внимание, что «на Украине нет того роста и прогресса, который ожидаем со стороны Международного валютного фонда».

«МВФ даёт деньги под развитие, а не под проедание. То есть, выделяет средства для того, чтобы были реализованы определённые программы и экономика Украины встала на свои ноги. А сейчас она зависима от получаемых кредитов. Уже идут разговоры о том, что, есть будет задержка получения средств на несколько месяцев, то может возникнуть технический дефолт. МВФ будет требовать выполнения своих предписаний и проведения реформ», — заключил он.

Эксперт отметил, что «МВФ всё равно предоставит Украине кредит, возможно с задержкой и частично».

Ранее постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман заявил о недовольстве темпами роста украинской экономики.

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