Эксперт прокомментировал заявление Луценко об «ответе» на санкции России

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко об «ответе» на российские санкции.

Сообщалось, что украинская сторона задержала судно в порту Мариуполя, перевозившее более 3 тыс. тонн продукции Алчевского металлургического комбината.

Суздальцев подчеркнул, что принадлежность судна тому или иному государству пока не установлена, но для Украины это «не имеет никакого значения».

«В данном случае тема российских санкций самая яркая в информационном поле Украины. И захват этого судна тут же был использован в том ключе, что Киев уже отвечает, реагирует. Такой подход к международным отношениям — это, конечно, стимулятор всевозможных провокаций и ещё большее обострение отношений, к сожалению», — полагает он.

Суздальцев также добавил, что украинская сторона занимается «пиратской деятельностью, недостойной любого суверенного независимого государства».

Ранее на Украине рассказали об «ответе» на санкции России.