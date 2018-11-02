Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар током вместо укола: В США осужденный впервые за 5 лет отказался от смертель...
Пашинян поставит точку в бархатной революции: Будет ли разворот на Запад?
«Враг Путина» и «агент Кремля»: Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в редактир...
Карась, да не тот: Хозяин галереи в Киеве заявил, что Россия перепутала его с ра...
Главная / Украина

Эксперт прокомментировал заявление Луценко об «ответе» на санкции России

02 ноября 2018, 10:24  •  162 • Украина
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко об «ответе» на российские санкции.
 
Юрий Луценко Reuters
 

Сообщалось, что украинская сторона задержала судно в порту Мариуполя, перевозившее более 3 тыс. тонн продукции Алчевского металлургического комбината.

Суздальцев подчеркнул, что принадлежность судна тому или иному государству пока не установлена, но для Украины это «не имеет никакого значения».

«В данном случае тема российских санкций самая яркая в информационном поле Украины. И захват этого судна тут же был использован в том ключе, что Киев уже отвечает, реагирует. Такой подход к международным отношениям — это, конечно, стимулятор всевозможных провокаций и ещё большее обострение отношений, к сожалению», — полагает он.

Суздальцев также добавил, что украинская сторона занимается «пиратской деятельностью, недостойной любого суверенного независимого государства».

Ранее на Украине рассказали об «ответе» на санкции России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

162
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 14:39
Украине нужна патриотическая контрэлита
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
01 ноября 2018, 14:54
Арест Вышинскому продлили до 28 декабря

02 ноября 2018, 00:45
«Важен для ФРГ и всей Европы»: что говорили представители Германии о «Северном потоке — 2» на встречах в Москве и Киеве
01 ноября 2018, 11:39
Медведев подписал постановление о санкциях против Украины
01 ноября 2018, 14:54
Луценко рассказал об удовольствии от попадания в санкционный список России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
02 ноября 2018, 03:54
В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
01 ноября 2018, 11:39
Стала известна суть российских санкций против Украины
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
27 октября 2018, 01:54
Рядом с Румынией украинские пограничники обстреляли толпу людей, трое ранены - видео
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.