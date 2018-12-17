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Эксперт прокомментировал заявление Лаврова о подготовке Киевом новой провокации
17 декабря 2018, 15:54 • 104 • Украина
Директор киевского Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин прокомментировал RT заявление главы МИД России Сергея Лаврова о подготовке Украиной провокации на границе с Крымом в декабре.
РИА Новости
По словам эксперта, украинскому лидеру Петру Порошенко мало инцидента в Керченском проливе, чтобы удерживаться у власти, поэтому ему необходимо в очередной раз «совершить какой-то акт провокации».
«Его главная цель — сорвать выборы и остаться на неограниченное время, то есть стать фактически диктатором. Это ясно из всего анализа его действий… Порошенко и его слуги понимают, что он выиграть выборы не может. Более того, он понимает, что не имеет вообще никаких шансов уже даже отвечать на вопросы простых людей, поскольку у него нет рейтинга. Значит ему необходимо только военное положение и военная диктатура», — сказал эксперт.
Соскин также добавил, что, по всей видимости, Порошенко «надо напугать» мирную часть Украины, которая всё ещё пребывает «в полном спокойствии».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью kp.ru рассказал о подготовке Киевом провокации.
По его словам, Порошенко готовит на последнюю декаду декабря вооружённую провокацию на границе с Крымом.
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