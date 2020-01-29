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Эксперт прокомментировал заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
29 января 2020, 17:54 • 32 • Украина
Журналист, публицист Анатолий Вассерман прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
РИА Новости
«Деятельность Сталина и Гитлера изучена буквально по минутам, и совершенно точно известно, что они ни разу друг с другом не встречались и не имели даже технической возможности встретиться», — сказал Вассерман в беседе с Nation News.
Он напомнил, что Сталин и Гитлер общались с министрами иностранных дел Германии и СССР соответственно и эти встречи тоже изучены подробнейшим образом.
Ранее Кравчук в эфире радио «Комсомольская правда» пояснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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