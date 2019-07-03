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Эксперт прокомментировал заявление Климкина о трёх проблемах Украины

03 июля 2019, 20:39  •  79 • Украина
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о трёх проблемах, от которых зависит существование страны.
 
РИА Новости
 

Как считает Валяев, все три вопроса (ситуация в Донбассе, энергетическая безопасность и экономическая стабильность) действительно являются важными для Украины, но их нельзя назвать основными.

По мнению эксперта, новому Киеву необходимо определиться — или энергобезопасность, или экономическая стабильность.

«Эти вещи на данный момент друг другу противоречат. Киеву придётся выбирать что-то одно. Коммунальные платежи, отопление, стоимость газа и бензина за последние пять лет выросли в 5-12 раз», — пояснил он.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил перспективы восстановления отношений между Москвой и Киевом.

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