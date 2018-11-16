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Эксперт прокомментировал заявление Киева об отсутствии средств на морскую базу

16 ноября 2018, 18:54  •  70 • Украина
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки о том, что Киев в настоящее время не располагает средствами для строительства военно-морской базы в одном из портовых городов Азовского моря.
 
РИА Новости
 

«Ни один юморист не придумает того, что устраивают украинские политики в реальности. Мы помним, что совсем недавно грандиозным посмешищем стала переброска украинских кораблей в Азовское море с громкими словами о том, что там будет создана база против России. И когда все увидели два ржавых корыта, причём одно из них тянуло на буксире другое, все вопросы отпали и появился повод, чтобы соревноваться в юморе», — сказал эксперт.

По его словам, украинские заявления об отсутствии средств — «очередной сверххитрый замысел».

«Теперь мы видим, что эта комедия продолжается, да ещё и в столь гротескном виде», — добавил он.

По его словам, Украина выпрашивает средства у Запада, чтобы потом их разворовать.

«За это время на Украине было построено несколько так называемых модульных баз, самая впечатляющая — в Херсоне. Там военно-морские инженеры корпуса морской пехоты США построили некий пункт, на котором находятся средства управления. Судя по всему, украинская сторона своими заявлениями пытается спровоцировать своих западных покровителей, чтобы они попробовали сделать нечто похожее и в Азове. Украина — непрекращающаяся «Свадьба в Малиновке», на которую можно смотреть только со смехом сквозь слёзы», — заключил Джаралла.

Ранее в Киеве заявили об отсутствии средств для строительства базы в Азовском море.

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