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Эксперт прокомментировал заявление Киева об «обмане» Западом

04 февраля 2019, 10:54  •  267 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что страна обманута Западом.
 
РИА Новости © Григорий Костин
 

По его словам, там намерены использовать Киев в качестве «раздражителя для Востока».

«Что значит обманули? Обманули те, кто ретранслировал подобные идеи на «майдане» и призывал народ к перевороту. Некоторые европейские политики говорили о том, что вы должны сделать то-то и то-то и у вас будут перспективы... но тогда не обещали, что будет членство в ЕС. Так хотелось слышать некоторым украинским политикам, которые делали ставку на переворот и на то, что на волне стремлений или, по крайней мере, изображения стремления участия населения можно получить какие-то политические дивиденды», — отметил Дудчак. 

Он добавил, что Украине говорили о том, что путь в НАТО и ЕС будет достаточно долгим. 

«Европа и не обещала... тогда говорили, что путь долгий — лет 20—25, а в НАТО — перспектив практически никаких. Даже сейчас, когда сказали, что перспектив членства в Евросоюзе и НАТО нет, тем не менее нынешнее руководство записывает подобные лозунги в основной закон страны. Это бред полный. Нечего обижаться и говорить, что их бросили», — заключил Дудчак. 

Ранее на Украине заявили, что страна обманута Западом. 

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