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Эксперт прокомментировал заявление Киева о «гамбургских» санкциях против Москвы

26 мая 2019, 12:54  •  116 • Украина
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев намерен добиваться введения против Москвы «гамбургских» санкций в случае отказа российской стороны освободить украинских моряков, задержанных в связи с инцидентом в Керченском проливе.
 
РИА Новости
 

«Очень странно наблюдать как теперь украинские политики пытаются из этой истории сделать некий обвинительный акт против России. Очевидно, что это несерьёзное обвинение, к которому нельзя относиться как к какой-то солидной позиции», — пояснил Шаповалов.

По мнению эксперта, Украине необходимо подавать миру иные сигналы.

«Готовность к переговорам в том числе со своими согражданами в (самопровозглашённых. — RT) ДНР и ЛНР, готовность к выполнению Минских соглашений, отказ от преследования по политическим и языковым мотивам — вот что может сделать Украину цивилизованной страной, вернуть ей имидж ответственного члена ООН. Это же заявление, по сути, является продолжением той тупиковой политики, которую проводил (экс. — RT) президент Порошенко», — подчеркнул аналитик.

Ранее Мельник заявил о намерении Киева добиваться введения против России «гамбургских» санкций в случае отказа Москвы освободить украинских моряков.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля ВМС Украины, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе.

В свою очередь, в МИД России отметили, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска по указанному инциденту.

Там также напомнили, что заявления, сделанные Москвой и Киевом при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (на основании которой Украина инициировала процесс по временным мерам), исключают возможность задействования предусмотренных документом процедур разрешения споров в отношении инцидента в районе Керченского пролива.

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