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Эксперт прокомментировал заявление Киева о договоре по транзиту газа
25 января 2019, 16:54 • 28 • Украина
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
Reuters
По его мнению, Бойко не открыла ничего нового.
«Вопрос тарифов и того, какие объёмы будут прокачаны через данные газопроводы. Проблема в другом — при тех же тарифах и снижении поставок, а также снижении прибыли Украины за прокачку возникает вопрос о безопасности газопроводов ГТС Украины», — сказал Чижов.
В свою очередь, заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с газетой «Известия» напомнил, что Россия на всех уровнях заявила и подтверждает приверженность сохранению транзита через территорию Украины после окончания действующего контракта.
«Вопрос в условиях соглашения. Они должны быть коммерчески привлекательны для России и надёжны», — добавил он.
Ранее в Госдуме оценили заявление Киева о договоре с Москвой по транзиту газа.
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