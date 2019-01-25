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Эксперт прокомментировал заявление Киева о договоре по транзиту газа

25 января 2019, 16:54  •  28 • Украина
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
 
Reuters
 

По его мнению, Бойко не открыла ничего нового.

«Вопрос тарифов и того, какие объёмы будут прокачаны через данные газопроводы. Проблема в другом — при тех же тарифах и снижении поставок, а также снижении прибыли Украины за прокачку возникает вопрос о безопасности газопроводов ГТС Украины», — сказал Чижов.

В свою очередь, заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с газетой «Известия» напомнил, что Россия на всех уровнях заявила и подтверждает приверженность сохранению транзита через территорию Украины после окончания действующего контракта.

«Вопрос в условиях соглашения. Они должны быть коммерчески привлекательны для России и надёжны», — добавил он.

Ранее в Госдуме оценили заявление Киева о договоре с Москвой по транзиту газа.

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