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Эксперт прокомментировал заявление Гройсмана о долгах Украины

19 февраля 2019, 21:24  •  154 • Украина
Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что почти четверть госбюджета страны уйдёт на выплату долгов.
 
©kmu.gov.ua
 

«Состояние экономики страны и качество государственного управления таковы, что, кроме кредитов правительству, для получения дополнительных финансов источников нет», — сказал Простаков.

Как отметил эксперт, любой стране, которой начинают диктовать условия МВФ и другие международные финансовые организации, приходится сталкиваться с попаданием в тяжелейшую долговую зависимость. По мнению Простакова, Украина только начинает этот путь.

В декабре украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе НСН прокомментировал решение МВФ одобрить кредит Украине на $3,9 млрд.

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