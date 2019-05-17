Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правительство Пушилина осваивает империю Тимофеева
США объявили войну чеченскому спецназу
Заработала больше $100 млн: Сердитая кошка Grumpy Cat, ставшая мемом, умерла от ...
"В США не побывают, многого не потеряют": Онищенко упрекнул Америку в ...
Главная / Украина

Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о возможном прекращении транзита

17 мая 2019, 20:54  •  126 • Украина
Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Россия обойдётся без Украины и в отсутствие газопровода «Северный поток — 2».
 
РИА Новости
 

«Это очень странное заявление», — считает Рыков.

По его словам, при отсутствии «Северного потока — 2» транзитных мощностей будет явно недоставать и обеспечить надолго устойчивый резерв газа в Европе не удастся.

Ранее Коболев сказал, что «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, и вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Коболева о том, что переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
17 мая 2019, 17:39
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
17 мая 2019, 14:24
Гройсман призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
17 мая 2019, 09:24
Зеленский намерен инициировать роспуск Bеpховной рады
17 мая 2019, 21:09
В Брюсселе дали понять: на деньги ЕС в Кишинёве могут не рассчитывать
17 мая 2019, 14:24
Луценко: Зеленский может распустить Раду после выхода «Народного фронта» из коалиции
17 мая 2019, 20:54
Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизн...
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президе...
17 мая 2019, 04:54
Стрела в сердце: Загадочная смерть мужчины и четырёх женщин озадачила немцев
17 мая 2019, 01:39
С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать...
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
14 мая 2019, 08:24
Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске
11 мая 2019, 15:24
"Его убил Путин": Гаспарян предсказал судьбу "дела Доренко"
12 мая 2019, 20:39
Начавший зачистку Харькова от "декоммунизаторов" Кернес поблагодарил горожан за поддержку
12 мая 2019, 19:12
Россия резко вышла из американских активов. Что происходит
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
15 мая 2019, 18:39
Какие секреты увез за границу сбежавший топ-менеджер филиала «Роскосмоса»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.