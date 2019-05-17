Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о возможном прекращении транзита

Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Россия обойдётся без Украины и в отсутствие газопровода «Северный поток — 2».

«Это очень странное заявление», — считает Рыков.

По его словам, при отсутствии «Северного потока — 2» транзитных мощностей будет явно недоставать и обеспечить надолго устойчивый резерв газа в Европе не удастся.

Ранее Коболев сказал, что «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, и вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Коболева о том, что переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.