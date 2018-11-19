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Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о стоимости украинской ГТС

19 ноября 2018, 18:25  •  87 • Украина
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что стоимость украинской газотранспортной системы составляет около $14 млрд.
 
РИА Новости
 

Как напомнил Правосудов, это не первая цена, которая озвучивалась — несколько лет назад Киев говорил о $20 млрд.

«Актив должен давать возможность зарабатывать и сейчас, и на перспективу. Пока что ГТС даёт возможность зарабатывать, но как мы прекрасно понимаем, как только будет готов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», загрузка очень сильно сократится, и всё пойдет в убыток — большую часть мощностей придется закрыть», — заявил эксперт.

По его словам, вся ГТС рассчитана не только на транзит, но и на внутренних потребителей, её придётся модернизировать, что потребует серьёзных затрат, хотя средства взять неоткуда.

Ранее Коболев указал на тот факт, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по такой цене.

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука о том, что так как Россия экспортирует почти 60% всего топлива на Украине, то в случае прекращения поставок это станет катастрофическим ударом для рынка.

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