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Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о сделке с «Газпромом»

02 января 2020, 18:54  •  31 • Украина
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».
 
РИА Новости
 

«С одной стороны, «Газпром» изначально заявил, что он готов на скидки в размере 25%», — сказал Колташов.

С другой стороны, отметил он, политика Украины заключалась в том, что какие бы уступки ни сделала Россия в данном вопросе, этого всегда будет мало.

Как считает эксперт, нынешнее соглашение для Киева очень выгодно.

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году, согласно которому показатель составит 198,8 млрд кубометров газа.

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