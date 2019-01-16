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Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о выжимании ресурсов из Украины

16 января 2019, 21:09  •  14 • Украина
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление лидера украинской партии «Наши» Евгения Мураева о том, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.
 
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Договор о евроассоциации подписала не только Украина, но ещё Молдавия и Грузия. И вот эти три страны сегодня будто повторяют 90-е годы. Другие государства постсоветского пространства тоже столкнулись со всеми трудностями после развала СССР, но постепенно смогли преодолеть трудности и начать какое-то развитие», — сказал эксперт.

Как считает Иванов, Украина, Молдавия и Грузия потратили всё время только на то, чтобы завоевать симпатии Европы, не думая о том, за счёт чего жить.

Ранее Мураев отметил, что «каждая страна всегда за себя».

В декабре украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал решение МВФ одобрить кредит Украине на $3,9 млрд.

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