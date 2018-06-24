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Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о возможном социальном взрыве на Украине

24 июня 2018, 14:39  •  168 • Украина
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады, лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко о том, что повышение цен на газ по требованию Международного валютного фонда (МВФ) может привести к социальным потрясениям на Украине.
 
© Simon Belcher globallookpress.com
 

«Очевидно, что экономика Украины просто перестаёт работать. Повышение цен на газ по требованию МВФ — одна из тех мер, которые приводят к сокращению экономической активности в стране, оттоку капитала и к дальнейшей деградации экономической ситуации… Чтобы пересмотреть формат сотрудничества с МВФ, им нужно вернуть кредиты. Сделать этого они не могут, как и большинство стран, которые оказываются с такой мощной финансовой «поддержкой», потому что новые кредиты идут частично и всё в большей долевой степени на погашение ранее выданных», — пояснил он.

При этом Гинько добавил, что повышение цен на газ вряд ли спровоцирует социальные протесты в стране.

«Общество Украины не пережило мифы, которые у него закрепились в голове. Они заключаются в том, что, например, предложения ЕС и МВФ в целом являются позитивными. Ещё один миф — жизнь до смены власти и прихода Петра Порошенко была хуже, чем сейчас. Соответственно, никаких социальных потрясений не будет», — предположил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады не исключил вероятности социального взрыва на Украине.

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