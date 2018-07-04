Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о «краже» Россией названия страны

Доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Лавров прокомментировал слова депутата Верховной рады Андрея Ильенко, который заявил, что Россия «украла название и историю» Украины.

«Название «Россия», «Русь» использовалось греками, а название «Украина» стало употребляться позднее и не как название государства или народа, нации, а как географический термин. Под Украиной понимали окраину Руси, России. То же самое было, когда Украина или Малороссия оказалась в польско-литовском государстве Речь Посполитая, под ней также понималась окраина. Собственно, Украины как независимого государства практически никогда не существовало. Богдан Хмельницкий поднял борьбу за выход из Речи Посполитой, но сил не хватало, поэтому он неоднократно обращался к Алексею Михайловичу с просьбой принять их под руку московского царя, что и произошло», — отметил Лавров.

Эксперт отметил, что термин «Московия», который использовал депутат Верховной Рады, стал употребляться на Западе, но позднее, чем термин «Русь».

«Московия — это название Москвы и Московского княжества. Здесь просматривается цель — преуменьшить масштаб России. Мы знаем случаи, когда фактически ставился знак равенство между Московией и Россией, поскольку именно вокруг Москвы происходило объединение в единое государство. Но в данном случае сквозит желание свести Россию до Московского княжества, мы сталкиваемся с русофобией, а она опасна для самих украинцев», — заключил он.

Ранее украинский депутат заявил, что Россия «украла название и историю» Украины.