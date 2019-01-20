Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о конфликте в Донбассе

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT прокомментировал заявление лидера украинской партии «Наши» Евгения Мураева о том, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию».

«Мы давно наблюдаем деятельность депутата Мураева. Она, конечно, весьма противоречива. На Украине его считают пророссийским, в России даётся более глубокая оценка. Но он, конечно, проукраинский, видит будущее страны в едином государстве, включая не только Донбасс, но и Крым. Его обращение к идеологическим вопросам верное, но очень неглубокое. Проблема ведь не в отсутствии промышленной политики в современном украинском государстве», — сказал он.

Суздальцев также напомнил, что «за случившимся на Донбассе стояло убеждение в том, что надо ликвидировать старую экономику, оставшуюся от СССР и построить новую за счёт огромных инвестиций из Евросоюза».

«Инвестиций они не дождались и в результате получили конфликт. Отсюда исходила и основа государственной идеологии. В основе лежит этнический национализм, носящий маргинальный характер. В отношении России применяется принцип «назло или вопреки». Поэтому, если говорить о смене идеологии, то её необходимо менять в самом украинском государстве, которое должно стать федеративным, многонациональным и учитывающим интересы всех народов, его населяющих», — заключил эксперт.

Ранее в Верховной раде предложили сменить существующую в стране «идеологию» для завершения конфликта в Донбассе.