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Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады
04 февраля 2020, 23:24 • 95 • Украина
Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал сообщение о том, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
РИА Новости
В беседе с радио Sputnik эксперт напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил о планах уменьшить количество парламентариев, государственных учреждений.
«Соответственно, данное решение — это не более чем желание реализовать свою предвыборную программу. Да, это хорошо для Зеленского, а для народа — ни хорошо ни плохо», — считает Бредихин.
По его словам, чем меньше депутатов, тем меньше представителей народа в органах власти.
Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев. Также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе.
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