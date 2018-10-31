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Эксперт прокомментировал выступление постпреда России при ООН на заседании СБ
31 октября 2018, 22:39 • 66 • Украина
Доцент, кандидат исторических наук, председатель экспертного совета международного общественного движения «Гражданский мир» Дмитрий Рущин в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности, упрекнувшего коллег в самообмане относительно ситуации на Украине.
Reuters
По словам Рущина, тема поднята актуальная и Небензя совершенно правильно сказал, что на Украине существуют очень серьёзные проблемы.
«Но, к сожалению, страны Запада проявляют активную антироссийскую позицию», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Небензя на заседании Совета Безопасности процитировал стихи Александра Пушкина, чтобы упрекнуть коллег в самообмане относительно ситуации на Украине.
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