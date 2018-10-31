Эксперт прокомментировал выступление постпреда России при ООН на заседании СБ

Доцент, кандидат исторических наук, председатель экспертного совета международного общественного движения «Гражданский мир» Дмитрий Рущин в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности, упрекнувшего коллег в самообмане относительно ситуации на Украине.

По словам Рущина, тема поднята актуальная и Небензя совершенно правильно сказал, что на Украине существуют очень серьёзные проблемы.

«Но, к сожалению, страны Запада проявляют активную антироссийскую позицию», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Небензя на заседании Совета Безопасности процитировал стихи Александра Пушкина, чтобы упрекнуть коллег в самообмане относительно ситуации на Украине.