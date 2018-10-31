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Эксперт прокомментировал выступление постпреда России при ООН на заседании СБ

31 октября 2018, 22:39  •  66 • Украина
Доцент, кандидат исторических наук, председатель экспертного совета международного общественного движения «Гражданский мир» Дмитрий Рущин в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности, упрекнувшего коллег в самообмане относительно ситуации на Украине.
 
Reuters
 

По словам Рущина, тема поднята актуальная и Небензя совершенно правильно сказал, что на Украине существуют очень серьёзные проблемы.

«Но, к сожалению, страны Запада проявляют активную антироссийскую позицию», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Небензя на заседании Совета Безопасности процитировал стихи Александра Пушкина, чтобы упрекнуть коллег в самообмане относительно ситуации на Украине.

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