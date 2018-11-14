Эксперт прокомментировал встречу Порошенко с иерархами УПЦ МП

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал проведённую Петром Порошенко встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

На встрече президент Украины заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

«Порошенко в своём заявлении откровенно врёт. Вторгаясь в религиозную сферу, он нарушает основной закон Украины. Согласно Конституции, церковь отделена от государства. Он, видимо, пытается смягчить ту общественную дискуссию, которую сам же инициировал. На самом деле его заявление является фарисейским. Фактически он развернул травлю в отношении УПЦ МП. Его недружественные высказывания в адрес прихожан канонической православной церкви отчётливо демонстрируют его истинное отношение к этой религиозной организации», — отметил Мезюхо.

Эксперт уверен, что украинский лидер «и дальше будет использовать тему томоса в своей предвыборной кампании».

«Он уже зашёл так далеко, что отступать не будет… Самое драматичное, что действия Порошенко фактически ведут украинское государство к гражданскому религиозному противостоянию. Всё это может иметь крайне негативные последствия для украинской государственности», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко подтвердил, что Пётр Порошенко провёл встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).