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Эксперт прокомментировал встречу полпреда МВФ на Украине с Зеленским

01 марта 2019, 02:24  •  43 • Украина
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал встречу постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгмана с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским.
 
© Reuters
 

Как отметил эксперт, такие информационные поводы для Зеленского крайне важны, поскольку придают ему статус настоящего политика.

«На самой встрече с постпредом МВФ Зеленский не делал каких-то радикальных заявлений. Например, о пересмотре формата взаимоотношений, что могло дать более ощутимый рост его рейтинга», — сказал Валяев.

По его словам, рассуждения Зеленского по многим сложным экономическим вопросам носят более абстрактный характер, и тем самым он оставляет себе простор для принятия будущих решений.

«Владимир Зеленский хочет стать понятным политиком и для внешних игроков. Это также является одной из целей подобных встреч», — добавил эксперт.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.

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