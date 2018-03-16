Эксперт прокомментировал внесение Савченко в базу данных «Миротворца»

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв в разговоре с RT прокомментировал внесение депутата Верховной рады, Героя Украины Надежды Савченко в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособницы террористов и изменницы родине».

«Это произошло в связи с заявлениями, прозвучавшими со стороны генерального прокурора, который, выступая с трибуны Верховной рады, обвинял Савченко в попытке террористического захвата власти. И также с тем, что Генеральная прокуратура подала в регламентный комитет Верховной рады заявление на снятие с народного депутата Савченко депутатской неприкосновенности, для того чтобы она защищалась в суде от предъявленных обвинений», — заявил он.

Карасёв также обратил внимание, что сайт «Миротворец» не является государственной организацией.

«Внесение в базу сайта «Миротворец» — не государственная, а общественная инициатива, проявленная рядом организаций и физических лиц, которые считают, что генеральный прокурор уже до всякого суда и до расследования прав. Украине свойственны такие скачки: одни и те же люди могут сначала быть героями, а потом в одночасье признаваться предателями и изменниками. Но звание Героя Украины у Савченко никто не отнимал и не отменял его, а это высшая государственная награда», — подытожил он.

Ранее нардепа Украины Надежду Савченко внесли в базу данных «Миротворца» как «изменницу родине».